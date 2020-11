Carvalhal quer surpreender armada inglesa

Carlos Carvalhal, técnico do Sp. Braga, vai apostar no fator surpresa para tentar "arrancar pontos" no terreno da equipa que ocupa o 2º lugar da Liga inglesa, mesmo admitindo que o Leicester "é de outro campeonato". "Nós entramos sempre para ganhar, mas sabemos do enorme potencial do Leicester. Agora, temos o adversário bem estudado e vamos tentar surpreender", disse o técnico arsenalista, na antevisão ao jogo da noite desta quinta-feira, da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.Carvalhal recusou ainda que o Sp. Braga assuma uma postura defensiva e admitiu que a sua experiência como treinador em Inglaterra "pode ajudar" no embate da noite desta quinta-feira.Por seu lado, o técnico do Leicester, Brendan Rodgers, elogiou os minhotos, referindo que se trata de "uma equipa muito forte", mas assumiu que pretende subir esta noite ao primeiro lugar. Sp. Braga e Leicester lideram o Grupo G, com os mesmos seis pontos.