Dragão louco na febre de sábado à noite

Foi a loucura de sábado à noite. O FC Porto venceu o Tondela por 4-3, num jogo em formato de montanha-russa, com mudanças no marcador e batimentos cardíacos no máximo. Como se não bastassem os sete golos, o apito final do árbitro soou logo após um remate à barra dos tondelenses.Conceição foi quase premonitório ao repetir que fica mais agradado por ganhar 1-0 do que 4-3. Mas a máquina que montou com Taremi entre Marega e Díaz mostrou desde cedo forte tração à frente.Belíssima jogada de Otávio e Taremi, com Zaidu a finalizar, logo aos 4’. Nem um minuto passado e mais um excelente lance, com o iraniano a dar um golo cantado que Marega atirou para fora.Era um FC Porto de saída noturna, sem fato ou tempo para pensar em consequências. Sérgio Oliveira deslumbrou-se e perdeu uma bola que Mario González, isolado após tabela com Rafael Barbosa, atirou para o 1-1. Conceição ficou irritado com Marchesín - queria uma saída mais lesta do argentino.A força dos beirões ameaçava dar ressaca. Aos 33’, a manta azul-e-branca a mostrar buracos e Rafael Barbosa a colocar a segunda pedra de gelo na loucura do Dragão. Valeu uma reação de Marega, até aí desinspirado. Toque precioso para o 2-2 com que chegou o intervalo.Contudo, logo se retomaria a emoção. O FC Porto voltou exatamente igual na formação e na intenção. Mais uma fantástica jogada de ataque, com Otávio a bisar nas assistências e Marega a bisar nos golos: 3-2, aos 48’, e depois 4-2 aos 56’, por Taremi, num elogiável gesto técnico. Sérgio Oliveira ainda falhou três ou quatro lances para reforçar o score, mas, agora sim, tudo parecia encaminhado. Puro engano. O Tondela fez o terceiro - outra vez González -, e, já com Uribe expulso, atirou à barra antes do apito de Tiago Martins. Fim de festa no Dragão, agora a quatro pontos do Sporting.