Castores e leões dividem pontos

Durante um jogo intenso e com várias oportunidades de golo, o Farense e o Paços de Ferreira empataram este domingo (1-1), no Estádio de São Luís, em Faro. Os castores são a equipa-sensação do campeonato e fizeram mais um jogo a praticar bom futebol. Os leões de Faro lutaram para evitar a derrota e conseguiram empatar após um passe de calcanhar.



Na primeira parte, a equipa do Norte rematou mais e teve mais oportunidades de golo, mas nenhuma delas foi concretizada. Ryan Gauld sofreu uma falta junto à área, mas os algarvios não aproveitaram um livre perigoso. Na segunda parte, o Paços continuou a pressionar mais. Falhou um livre em frente à baliza, mas minutos depois marcou de penálti por Douglas Tanque, após Hélder Ferreira ter sido carregado por Falcão na área. A surpresa foi Madi Queta, que mal entrou em jogo fez um passe de calcanhar para Ryan Gauld empatar a partida.

