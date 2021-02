Luís Filipe Vieira, Rui Costa e Luisão reúnem com elementos do plantel para discutir crise no Benfica

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o vice-presidente Rui Costa, o diretor técnico Luisão e vários elementos do plantel do clube reuniram-se de emergência esta terça-feira, no Seixal, para discutir o momento complicado do clube, que está a nove pontos do líder Sporting no campeonato.



Ao que o CM apurou, os jogadores Pizzi, Otamendi e Jardel marcaram presença na reunião. Quanto a André Almeida, outro dos capitães, não esteve nesta reunião, até porque continua a recuperar de uma lesão grave.

Ver comentários