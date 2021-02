Amorim diz que vantagem do Sporting pode reduzir da mesma forma que aumentou

O treinador do Sporting disse esta segunda-feira que se a vantagem para os perseguidores na I Liga de futebol aumentou em um mês, também a podem perder no mesmo período, na antevisão ao Gil Vicente, da 18.ª jornada.

"Da mesma forma que mudou num mês, quando tínhamos uma vantagem pequena, no próximo mês poderia mudar para o contrário. A equipa continua a ser nova, mudámos muito de um ano para o outro, e sabemos que ainda vamos sofrer muito. Os períodos maus podem acontecer a qualquer equipa, vamos jogo a jogo", reforçou Rúben Amorim.

No auditório do Estádio José Alvalade, em Lisboa, na antevisão ao encontro que marca o arranque da segunda volta do campeonato, em Barcelos, o técnico falou de uma Gil Vicente "que se reforçou" e que "pode jogar em dois sistemas", o que complica a observação.

"Vamos tentar levar o jogo para o nosso tipo de futebol, porque nos favorece, por termos uma excelente equipa e excelentes jogadores", expressou, apontando que a equipa se encontra "muito bem" e preparada para "um jogo difícil".

Independentemente do que acontecer em Barcelos, Rúben Amorim assegurou que "continua a haver os mesmos candidatos" ao título, apesar do empate entre Sporting de Braga e FC Porto (2-2), na abertura da jornada, pois "já ficou provado que qualquer equipa pode perder pontos em qualquer estádio".

"Não somos ingénuos a pensar que está tudo feito. Os sportinguistas estão muito orgulhosos da equipa, não só pelos resultados, mas estão muito cautelosos, porque sabem que pode mudar de um momento para outro, mas a nossa atitude não vai mudar e nisso podem estar descansados", frisou.

Por tudo poder mudar repentinamente, o treinador 'leonino' quer "gozar o momento", admitindo que o Sporting pode beneficiar de uma "pequena vantagem" por não estar inserido nas competições europeias, mas notou que, no último mês, tiveram o mesmo número de jogos que os rivais.

Para o embate com o Gil Vicente, Rúben Amorim apenas não pode contar com o defesa esquerdo Nuno Mendes.

"Ainda tem um desconforto e não queremos arriscar, ainda para mais depois da exibição do Antunes. Subiu muito de forma, é um miúdo de 18 anos, um grande ativo do Sporting e queremos tratá-lo com especial atenção", explicou.

Na primeira jornada, disputada apenas em outubro devido a casos de covid-19 nas duas equipas que obrigou ao adiamento do jogo, o Sporting venceu por 3-1, depois de ter estado a perder, com os três golos a serem apontados aos 83, 84 e 90+5 minutos.

Na liderança da tabela, com 45 pontos, o Sporting defronta o Gil Vicente, no 12.º lugar, com 16, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcado para terça-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, com início às 21:00 e arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.