O Sporting está a ponderar comprar um defesa-central canhoto na próxima temporada, sabe o CM. O objetivo é claro – dar mais consistência à melhor defesa portuguesa para os prováveis desafios que encontrará na Europa.A presumível ida à Liga dos Campeões obrigará os leões a ter, em particular no plano defensivo, mais um central que acrescente valor, ou seja, que, no mínimo, discuta a titularidade....