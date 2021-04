Corona pode ser o lateral-direito do FC Porto no jogo de amanhã frente ao Chelsea. A aposta no mexicano logo no início no lugar de Manafá visa dar mais criatividade e profundidade à faixa direita, apurou o CM.









Na segunda mão dos quartos de final da Champions, os dragões estão obrigados a recuperar a desvantagem na eliminatória, depois de terem perdido na 1ª mão (0-2). Apesar da pressão para marcar, Sérgio Conceição sabe que sofrer um golo praticamente deitará por terra as hipóteses de seguir em frente. Logo pretende ganhar acutilância ofensiva sem perder estabilidade defensiva.

É nesta equação que entra Corona. O técnico entende que o mexicano tem maior capacidade de desequilíbrio no último terço do que Manafá sem deixar de cumprir na defesa. Mesmo que tenha sido um erro de Corona - dominou mal a bola - a permitir que Chilwell se isolasse para marcar o 2º golo na quarta-feira. Por último, Corona é tão eficaz a jogar a lateral num 4-4-2 ou num 3-5-2, esquema que Conceição pode adotar amanhã.

pormenores



Entre Grujic e Diogo Leite



Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio devem ser titulares amanhã. A dúvida é se serão os únicos médios num esquema de 3-5-2, em que Diogo Leite se juntaria a Mbemba e Pepe no centro da defesa, ou se terão Grujic ao seu lado (4-4-2). Corona e Zaidu ocuparão as faixas e Marega e Taremi a frente de ataque.





Máxima força



Sérgio Conceição teve este domingo todos os jogadores disponíveis para trabalhar. Após o treino de hoje, a comitiva portista viaja à tarde para Sevilha, onde terá lugar o jogo da 2ª mão, apitado pelo francês Clément Turpin.