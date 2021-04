Beirões empatam aspiração minhota

O Famalicão e o Tondela empataram esta segunda-feira a dois golos num jogo bem disputado em que o resultado foi feito na primeira parte. A equipa de Ivo Vieira, mais faminta de pontos para a salvação, entrou com vontade em marcar cedo e conseguiu-o por Ivo Rodrigues, aos 10’, na marcação de um livre direto - a barreira beirã abriu e a bola passou.



Aos 33’ dilatou o marcador por Campana, com toque subtil - o VAR demorou quatro minutos a validar o golo. O Tondela acordaria finalmente para o jogo e chegou aos 2-2 ainda no tempo de compensação do primeiro tempo por González - 13º golo no campeonato e terceiro melhor marcador da Liga - e Jhon Murillo. Durante toda a segunda parte o Famalicão foi quem mais quis alterar o marcador, mas a equipa orientada pelo espanhol Pako Ayestarán defendeu-se bem e o jogo acabaria empatado.

