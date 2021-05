Arouca faz festa com subida à Liga

Arouca festejou este domingo o regresso do seu clube à Liga - quatro anos após a última presença - depois deste ter ultrapassado o Rio Ave no play-off com nova vitória, agora por 2-0. Por seu turno, 13 anos depois e com três apuramentos europeus pelo caminho, a equipa de Vila do Conde, que ainda esta época esteve prestes a eliminar o colosso Milan, desce ao segundo escalão.O 3-0 obtido em casa na 1ª mão concedeu à equipa de Armando Evangelista uma margem confortável para encarar o jogo decisivo. Uma vantagem que foi capaz de ampliar aos 32’, quando Arsénio bateu Kieszek. Aos 59’, Sema Velázquez fez o segundo golo para o Arouca, numa fase em que já ninguém acreditaria numa reviravolta vilacondense.O apito final de Hugo Miguel provocou um misto de sensações: muitas lágrimas no relvado e fora dele, umas por tristeza e outras por indescritível alegria. "Isto é um sonho. Vai ser lindo jogar para o ano na Liga", disse Sema Velázquez, defesa do Arouca. Armando Evangelista, o treinador, dedicou a subida aos pais e emocionou-se. "Há duas pessoas que merecem muito isto, que são as que mais sofrem por mim: o meu pai e a minha mãe."A festa transferiu-se depois para Arouca com a receção, pelos adeptos, aos seus heróis.