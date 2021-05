Sergio Agüero assina pelo FC Barcelona até 2023

O futebolista argentino Sergio Agüero, que está a dias de completar 33 anos, vai atuar no FC Barcelona nas próximas duas temporadas, depois de ter passado uma década no Manchester City, anunciou hoje o clube catalão.

O avançado, que festeja 33 anos no dia 02 de junho, estava em final de contrato com os 'citizens' e junta-se ao português Francisco Trincão e também ao seu compatriota Lionel Messi no FC Barcelona.

"Estou muito contente, oxalá possa ajudar a equipa, sabemos todos que o 'Barça' é a melhor equipa do mundo", disse o avançado argentino, em declarações divulgadas no Twitter do clube, acrescentando: "Gostava de chegar ao final da temporada com vitórias importantes".

Agüero, que chegou à Europa com 18 anos para representar o Atlético de Madrid, garantiu que irá colocar toda a sua experiência ao serviço do FC Barcelona: "Tentarei dar o meu melhor e, se a equipa estiver bem, eu estarei bem".

Em comunicado, o emblema catalão revelou que o internacional argentino passou com sucesso nos testes médicos, tendo assinado um contrato até junho de 2023, com um cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Em 10 épocas no Manchester City, Agüero tornou-se no melhor marcador da história do clube inglês, com 260 golos.

O avançado argentino, que vai ser apresentado ainda hoje, regressa a Espanha, depois de ter passado pelo Atlético de Madrid entre 2006 e 2011.

Antes, Agüero, que tem 97 jogos e 41 golos pela sua seleção, fez a sua formação e iniciou a carreira profissional no Independiente.