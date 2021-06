Grujic só fica no Dragão com desconto

Grujic só vai continuar a carreira no FC Porto se o Liverpool fizer um desconto aos 14 milhões de euros que está a pedir. Os dragões, apurou o CM, não pretendem pagar mais do que 10 milhões.Os azuis-e-brancos começaram por tentar o prolongamento do empréstimo do sérvio por mais uma época. Contudo, o clube inglês recusou nova cedência, uma vez que não conta com o jogador de 25 anos e entende ser altura de rentabilizar os 7 M € investidos no seu passe em 2016.Grujic manteve a sua cotação de mercado praticamente inalterada ao fim de um ano na Invicta (subiu de 14,5 M € para 15 M €), mas ainda ninguém avançou com os 14 M € pedidos pelo Liverpool. Os alemães do Hertha de Berlim, a quem o futebolista foi emprestado nas duas épocas anteriores a jogar no FC Porto, estão interessados mas ainda não chegaram perto dos valores exigidos pelos britânicos.Por isso, o FC Porto está a apostar num jogo de paciência. Os dragões, sabe o CM, admitem comprar apenas uma parte do passe do sérvio, de modo a não irem além dos 10 M € que estão dispostos a investir.Com dois golos em 39 jogos pelo FC Porto, Grujic conquistou a confiança de Sérgio Conceição, que aprova a sua continuidade no Dragão."Faz quatro anos que começou a nossa aventura no FC Porto, com muitas disputas, vitórias e alegrias", escreveu esta terça-feira Sérgio Conceição, treinador dos dragões desde 8 de junho de 2017.