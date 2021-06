Marcus Edwards já é quase Leão

O Sporting está a ultimar a contratação do extremo inglês Marcus Edwards com o V. Guimarães.Segundo os ingleses do ‘Football Insider’, os vimaranenses já aceitaram a proposta de 12 milhões de euros (10 milhões de libras) pelo extremo de 22 anos.Marcus Edwards foi uma das revelações da Liga 2019/20, mas este ano perdeu espaço na equipa, o que fez baixar o seu valor.Edwards tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros mas pode sair por 12 milhões, mas metade desde dinheiro pertence ao Tottenham: apesar de o jogador ter rumado a Guimarães a custo zero, os ingleses salvaguardaram 50 por cento de uma futura venda.