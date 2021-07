Sem oferta tentadora Florentino fica na Luz

Florentino Luís parece ter convencido Jorge Jesus ao longo desta pré-temporada e só uma proposta tentadora para todas as partes vai ditar a saída do médio-defensivo do Benfica até ao fecho do mercado de transferências, apurou oO técnico das águias vê no jogador de 22 anos uma opção muito válida para o lugar de Weigl. O internacional sub-21 é, neste momento, a alternativa principal ao alemão, até porque o reforço Meité está longe da melhor forma física. Para além de trinco, ‘Tino’ pode desempenhar as funções de central, como aconteceu nesta pré-época.