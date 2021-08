O Moreirense condenou este sábado um “ataque moralmente violento” do presidente do Belenenses SAD, que afirmou na sexta-feira que o clube ia ser despromovido seja qual for a classificação devido a um caso de corrupção desportiva pelo qual os cónegos foram condenados em 2018.“Rui Pedro Soares fez crer e quis passar a mensagem de que nesta época a Moreirense SAD iria jogar a feijões, porque no final a descida administrativa era certa e prometida. (...) Mentiu e fê-lo de forma intencional e consciente”, lê-se em comunicado publicado no site dos minhotos.