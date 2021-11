O Novo Banco arrestou a Vieira as ações do Benfica e uma moradia familiar, para garantir o pagamento de uma dívida da Promovalor de 7,5 milhões de euros. Na oposição ao arresto, Vieira alegou que a dívida que o Novo Banco quer garantir com o arresto só é exigível em 2032, por acordo entre as partes em 2017, e defendeu que o Novo Banco devia ser condenado por litigância em má-fé.