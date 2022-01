O Fisco vigiou o almoço de Jorge Nuno Pinto da Costa com três dos principais suspeitos na investigação do Ministério Público (MP) aos negócios do futebol. O almoço ocorreu numa marisqueira, no dia 19 de fevereiro de 2021, em Matosinhos: o presidente do FC Porto almoçou com os agentes desportivos Pedro Pinho e Bruno Macedo e com Hernâni Antunes, amigo do acionista da Altice Armando Pereira.