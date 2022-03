Darwin Núñez é o homem do momento na Luz e um dos principais responsáveis pela manutenção do Benfica na luta pelos lugares da frente da Liga.Os golos do avançado uruguaio, melhor marcador da Liga com 20 remates certeiros, permitem às águias continuarem com aspirações legítimas a alcançar o Sporting no segundo lugar (a quatro pontos) e até a sonhar com o primeiro lugar do FC Porto (está a 10 pontos).