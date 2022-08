O departamento médico do Sporting acredita que pode recuperar o guarda-redes Adán para o jogo com o FC Porto, referente à terceira jornada da Liga, marcada para o dia 28 de agosto, apurou o CM/CMTV.



O guarda-redes espanhol, de 35 anos, sofreu uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito na passada semana, durante um treino, e apesar de não ser necessário recorrer a uma intervenção cirúrgica, tudo apontava para que o jogador falhasse as nove primeira jornadas da Liga.









