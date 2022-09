Sporting de Braga entra a vencer na Liga Europa na deslocação a Malmö

O Sporting de Braga entrou esta quinta-feira a ganhar na Liga Europa de futebol, ao vencer por 2-0 na visita aos suecos do Malmö, na primeira jornada do Grupo D da competição.

No Estádio Eleda, em Malmö, Bruno Rodrigues inaugurou o marcador, aos 30 minutos, e Ricardo Horta, de grande penalidade, aos 70, fechou o resultado.

Graças ao triunfo de hoje, o Sporting de Braga lidera o Grupo D, com três pontos, os mesmos dos belgas do Union Saint-Gilloise, que hoje derrotaram os alemães do Union Berlim, próximos adversários dos bracarenses, por 1-0, no outro jogo da 'poule'.