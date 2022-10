João Pinheiro é o árbitro do clássico FC Porto-Benfica

O árbitro João Pinheiro é o escolhido para o clássico de sexta-feira entre FC Porto e Benfica, em jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol, informou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

João Pinheiro, de 34 anos, árbitro da Associação de Futebol de Braga, contará com Bruno Jesus e Luciano Maia como árbitros assistentes, enquanto no videoárbitro (VAR) estará Tiago Martins, coadjuvado por Luís Godinho.

O campeão FC Porto, segundo classificado, com 22 pontos, recebe o Benfica, líder, com 25, no Estádio do Dragão, em jogo com início às 20h15.