Sporting de Braga bate Famalicão e sobe à condição ao segundo posto a I Liga

Sporting de Braga regressou este domingo, provisoriamente, ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Famalicão por 4-1, em encontro da 19.ª jornada da prova.

Enea Mihaj, aos 22 minutos, na própria baliza, Simon Banza, aos 79, e um 'bis' do estreante Bruma, aos 90+1 e 90+3, selaram o triunfo dos 'arsenalistas', enquanto o suplente Leandro Sanca faturou pelos forasteiros, aos 71.

O 'onze' de Artur Jorge passou a somar 43 pontos, colocando-se a 10 do líder Benfica, que tem mais um jogo disputado, e com mais um do que o FC Porto, anfitrião ainda este domingo do Vizela, enquanto o Famalicão manteve-se com 21, em 12.º.