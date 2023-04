Trincão marca três golos na vitória sofrida do Sporting com Casa Pia

Francisco Trincão marcou este domingo três golos na vitória sofrida do Sporting na visita ao Casa Pia, por 4-3, num jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol em que os 'leões' permitiram o empate três vezes.

Aos 85 minutos, Trincão marcou o golo do regresso aos triunfos do Sporting, que somou o sétimo jogo sem perder e permanece no quarto lugar, a cinco pontos do Sporting de Braga, depois de ter inaugurado o marcador, logo aos 18 segundos de jogo, e marcado o segundo do Sporting, aos 39, e antes de Pedro Gonçalves ter assinado o terceiro, aos 48.

Por três vezes, o Casa Pia, que permanece no oitavo lugar, empatou, primeiro por Rafael Martins, aos sete minutos, depois por Soma, aos 45+1, e pelo suplente Felippe Cardoso, aos 62, um minuto antes de ter sido expulso por acumulação de cartões amarelos, sem conseguir evitar a segunda derrota seguida.