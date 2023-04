Rafael Leão está nas bocas do mundo. Ou pelo menos da Europa. A fabulosa jogada que garantiu o golo do Milan em Nápoles (1-1), lance decisivo para a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões, foi esta quarta-feira amplamente elogiada pela imprensa internacional.



O caso não é para menos: o internacional português arrancou do seu meio-campo, num portento de força e técnica, para no momento certo colocar a bola nos pés de Giroud, autor do golo dos milaneses, que se limitou a um desvio fácil.