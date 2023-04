Onda azul de três mil adeptos invade Paços de Ferreira

Uma onda azul, com mais de três mil adeptos do FC Porto, vai invadir Paços de Ferreira para o jogo de sábado (20h30, Sport TV 1) que os dragões estão obrigados a vencer para manter a pressão sobre o líder, Benfica.A redução da diferença pontual de dez para quatro pontos nas duas últimas jornadas (Benfica perdeu com o FC Porto e com o D. Chaves por 1-2 e 0-1, respetivamente) fez reacender as esperanças portistas na revalidação do título.Essa euforia, que os dirigentes tentam minimizar, é enorme entre os adeptos, que já esgotaram os três mil ingressos disponíveis. Com lotação para 9 mil espectadores, a média por jogo do P. Ferreira é de 4331, o que será largamente ultrapassado.Os dragões só não contam com o lesionado João Mário, mas têm seis jogadores à bica de amarelos que podem falhar o dérbi da Invicta, dia 30, com o Boavista.São eles, Pepe, Otávio, Uribe, Galeno, Wendell e Fábio Cardoso. Sérgio Conceição não vai fazer poupanças frente ao aflito P. Ferreira.