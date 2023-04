Dragão lançado para o Jamor

O FC Porto está lançado para a final do Jamor (onde o Sp. Braga já tem lugar reservado), depois de ontem ter batido o Famalicão, por 2-1, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.Sérgio Conceição optou por poupar jogadores para o dérbi da Invicta, com o Boavista (sábado), e passou por dificuldades. Diogo Costa, Taremi, Uribe, Galeno e Evanilson começaram no banco. Mesmo assim, foram os dragões que entraram mais fortes e tiveram em Toni Martínez o jogador mais inconformado com vários remates à figura do guarda-redes e ao lado da baliza. Não marcou o avançado, acabou por marcar o defesa. Marcano (16’) saltou mais alto do que todos e cabeceou para golo, após um livre (canto curto) de Wendell.O golo fez acordar os famalicenses que tiveram uma reação enérgica. Riccieli obrigou Cláudio Ramos a defesa difícil. Estava dado o mote e o aviso para o que viria a seguir: o golo do empate. Iván Jaime cruza para a área e Alexandre Penetra emenda ao segundo poste para o 1-1.Sérgio Conceição não gostava do que via e mexeu logo ao intervalo, retificando a tática com a entrada de Uribe e Galeno. A substituição não tardou a dar frutos, com Galeno a desequilibrar e a assistir Toni Martínez para o 2-1. A equipa portista passou então a gerir a vantagem, numa altura em que o jogo baixou claramente de intensidade. O FC Porto justificou a superioridade, mas o Famalicão ainda quer ter uma palavra a dizer.