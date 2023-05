O defesa-central colombiano Kevin Mantilla, de 19 anos, foi esta quinta-feira apontado como reforço do FC Porto para a próxima época.



O jovem, que alinha no Santa Fé, é tido como uma das grandes promessas do futebol colombiano. Neste momento esta integrado no estágio da seleção dos cafeteros para o Mundial de sub-20 (também o sportinguista Tanlongo estará presente pela Argentina).









