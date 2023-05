Amorim explica que folga durante "semana longa" é habitual no Sporting

O treinador Rúben Amorim explicou este sábado que o dia de folga concedido ao plantel do Sporting durante a "semana longa" de preparação do encontro com o Benfica, da I Liga de futebol, é procedimento habitual no clube.

Confrontado em conferência de imprensa, em Alcochete, com as críticas dos adeptos à gestão do descanso dos jogadores em vésperas de um dérbi, o técnico lembrou que, no momento que a equipa atravessa, "tudo pode ser utilizado como um problema", mas frisou que não toma decisões "pelo que as pessoas pensam".

"Desde que estamos aqui, numa semana tão longa, nós fazemos uma quebra. Porque treinamos muito forte num dia, muito forte no outro... No outro, ainda com dois dias para preparar taticamente a equipa, foi sempre o que fizemos", justificou o treinador 'leonino'.

Sem se deter, Amorim frisou que a planificação é feita a pensar em "ajudar os jogadores", a quem pretende passar a ideia de que "em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugares" faz sempre "a mesma coisa".

"A explicação está aí. [Depois de] dois dias de carga forte, temos de descansar, até para a cabeça dos jogadores. Temos dois dias para preparar muito aspeto tático, durante dois dias é suficiente para vencer o jogo", vincou.

Mais à frente, o técnico voltou a ser questionado e garantiu estar disponível para "assumir as responsabilidades" pela gestão das cargas de trabalho e que os jogadores podem fazer o que entenderem nos dias de descanso.

"Estão na folga deles, fazem aquilo que entenderem. Quando chegaram aqui ao trabalho, preparámos bem o jogo. Sei dessa responsabilidade, senão toda a gente vai falar. Nós fizemos sempre assim, voltámos a fazer assim e estamos preparados para o jogo", concluiu o técnico.

O Sporting recebe o Benfica no domingo, em desafio da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

A equipa orientada por Rúben Amorim segue em quarto lugar no campeonato e pode entrar em campo já sem possibilidades de lutar pelo terceiro, que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, se o Sporting de Braga vencer este sábado na visita ao Boavista.

O Benfica lidera a classificação, com mais quatro pontos do que o FC Porto, e pode entrar em campo já como campeão nacional, se os 'dragões' perderem este sábado na visita ao Famalicão, ou festejar o título se conseguir, em Alvalade, pelo menos o mesmo resultado que os 'azuis e brancos'.