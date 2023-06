Futebolista Quincy Promes condenado a 18 meses de prisão

O futebolista internacional neerlandês Quincy Promes, avançado do Spartak Moscovo, foi esta segunda-feira condenado à revelia a 18 meses de prisão efetiva por um tribunal de Amesterdão, por ter esfaqueado um primo durante uma festa familiar.

Promes tinha-se declarado não culpado do crime de homicídio involuntário na forma tentada e o advogado do jogador, de 31 anos, já manifestou a intenção de recorrer da decisão da primeira instância judicial.

O tribunal explicou que "levou em consideração o facto de o arguido ser um jogador profissional e uma figura pública para tomar uma decisão exemplar", assinalando ainda que Promes "em nenhum momento assumiu as responsabilidades" do seu ato.

Promes, que tem 50 internacionalizações e sete golos marcados pelos Países Baixos, vive na Rússia, onde representa o Spartak Moscovo desde a época 2020/21, e a acusação considerou "prematuro" pedir de imediato a extradição do avançado.

A investigação foi iniciada na sequência de escutas telefónicas motivadas por um processo autónomo, relacionado com tráfico de droga, no âmbito do qual Promes foi acusado em maio de importar várias centenas de quilos de cocaína.