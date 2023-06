O avançado Fernando Andrade deixou o FC Porto e vai ser reforço do Casa Pia a custo zero.









O luso-brasileiro, de 30 anos, foi contratado em 2018/19 quando estava no Santa Clara (por 1,5 milhões de euros), mas nunca se afirmou na equipa portista. Nesta última temporada integrou o plantel principal, mas não fez qualquer jogo.

O avançado foi emprestado a dois clubes turcos nas duas épocas seguintes e esteve meia época na Arábia Saudita, voltando em 2021/22. Mas limitou-se fazer dois jogos pela equipa B e um pela principal.





Fernando Andrade era uma das pedras no sapato dos dragões, pois recusou sempre sair do clube. Agora, em final de contrato, tinha várias propostas (duas da Turquia e uma da Grécia), mas optou por ficar em Portugal e rumar a Lisboa e à equipa do Casa Pia, onde é um dos reforços de peso de Filipe Martins para a nova época.