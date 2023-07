Fran Navarro foi a única novidade no primeiro dia da nova época do FC Porto. O espanhol, reforço proveniente do Gil Vicente, chegou bem cedo ao Olival num dia marcado pelos testes médicos e o primeiro treino com bola. O jogador de 25 anos foi o único que parou antes de entrar no centro de estágio. Tirou fotos e deu autógrafos aos poucos adeptos portistas que ali estavam, já depois das 08h00.









