Médio Nico González contratado pelo FC Porto ao FC Barcelona

O futebolista internacional sub-21 espanhol Nico González foi contratado pelo FC Porto ao FC Barcelona, rubricando um contrato de cinco épocas, até junho de 2028, revelaram hoje os 'dragões' à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Futebol Clube do Porto -- Futebol, SAD vem informar o mercado que chegou a acordo com o FC Barcelona para a aquisição da totalidade dos direitos desportivos e económicos do jogador Nicolás González Iglesias (Nico González) pelo valor 8,4 milhões de euros", pode ler-se na comunicação enviada pelos vice-campeões nacionais à CMVM.

Nico González, que ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, esteve emprestado ao Valência durante a última época e fez um golo e uma assistência nas 26 partidas realizadas pelo clube da Liga espanhola, na sequência de um largo percurso vivido entre a formação e os seniores do FC Barcelona.

"Desde que surgiram os rumores, toda a gente me falou bem do FC Porto. Estou certo de que vai ser incrível jogar aqui. Sou um jogador muito físico e que trabalha muito. Além de tentar jogar, o mais importante é o sacrifício e o trabalho pela equipa. Sérgio Conceição é um grandíssimo treinador, que explora ao máximo o potencial, e já me disseram para me preparar para trabalhar muito", observou o jogador, em declarações aos meios do clube.

Vinculado desde 2013 ao campeão espanhol, no qual ingressara proveniente do Atlético Coruña Montañeros, o médio apenas atuou pelo conjunto principal em 2021/22 e somou dois tentos e duas assistências em 37 encontros, numa campanha finalizada sem títulos.

"Como profissional, ainda não tive o privilégio de conquistar um título. Por isso, só penso em ficar a 100% para o primeiro jogo oficial da época, pois pode ser o meu primeiro título. Aos adeptos posso prometer muito sacrifício e trabalho, mas, sobretudo, que lutarei para lhes dar títulos", vincou, apontando à Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Benfica, em 09 de agosto, em Aveiro, no primeiro confronto oficial de 2023/24.

Nico González tinha-se apresentado no arranque dos trabalhos de pré-temporada do FC Barcelona, mas foi preterido das escolhas do treinador Xavi Hernández para a digressão aos Estados Unidos, acompanhando agora o compatriota Fran Navarro (ex-Gil Vicente) entre os reforços oficializados pela equipa orientada por Sérgio Conceição para 2023/24.

O médio ficou ausente das opções do treinador Sérgio Conceição para a partida com os espanhóis do Rayo Vallecano, que começou às 19:00, no Estádio do Dragão, no Porto, mas deixou o presidente portista Jorge Nuno Pinto da Costa satisfeito pela sua chegada.

"Foi muito complicada a vinda dele, até porque o FC Barcelona está neste momento nos Estados Unidos e, para se ter qualquer contacto, é um problema. Por isso é que só hoje ficou resolvido. Da parte dele, há muito que estava decidido a vir para o FC Porto. Estou satisfeito, pois julgo que é um valor acrescentado para a equipa. Tranquilamente, vamos fazendo com que o plantel seja cada vez melhor e mais forte. Foi uma boa aquisição. Ele fez contrato de cinco anos. Temos uma opção [de compra] ao fim de dois anos e espero que a justifique, pois os dados e as indicações que temos são os melhores", comentou o dirigente.

O FC Porto informou ainda que o FC Barcelona terá direito a receber 40% da mais valia de uma futura transferência do jogador e que o conjunto catalão tem ainda a opção de recompra dos direitos do jogador por 30 milhões de euros até 30 de junho de 2025.