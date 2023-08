Gil Vicente goleia Portimonense com 'bis' de Fujimoto

O Gil Vicente entrou este sábado a ganhar na edição 2023/24 da I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o Portimonense por 5-0, em encontro da primeira jornada da prova.

O japonês Kanya Fujimoto, aos nove e 45+5 minutos, o primeiro de grande penalidade, Pedro Tiba, aos 58, o suplente francês Tidjany Touré, aos 72, e o brasileiro Gabriel Pereira, aos 90+5, apontaram os tentos dos anfitriões.

Com este resultado, no segundo jogo da prova, o conjunto de Barcelos é o líder provisório, com os mesmos três pontos do Famalicão, que na sexta-feira conseguiu uma surpreendente vitória por 2-1 no reduto do Sporting de Braga.