Boavista 0-1 Benfica - Di María inaugura o marcador no Bessa

João Gonçalves, Pedro Malheiro, Chidozie, Rodrigo Abascal, Bruno Onyemaechi; Seba Pérez, Makouta e Reisinho; Bruno Lourenço, Salvador Agra e Bozeník;



Luís Pires, Ibrahima, Bruno Lourenço, Masa, Vukotic, Filipe Ferreira, De Santis, Martim Tavares e Berna;

Samuel Soares, Morato, Neres, Tengstedt, João Mário, Chiquinho, Mihailo Ristic, João Victor e Florentino;

Jogo Em direto

22' Golo! Boavista 0-1 Benfica. E quem mais? Di María inaugura o marcador, após ser servido por Rafa, que ganhou um ressalto a Abascal e correu sozinho desde o meio-campo.

14' E já está… cartão amarelo mostrado a Seba Pérez. Os três médios do Boavista – Makouta, Seba Pérez e Reisinho - estão amarelados. Vida complicada para os médios de Petit.

11' Pisão de Makouta a merecer o cartão amarelo. Do trio do meio-campo do Boavista, só Seba Pérez não está amarelado.

9' Primeiro sinal de perigo para o Benfica! Bela jogada coletiva com Kokçu, Bah e Di Maria envolvidos. O argentino levantou a cabeça, serviu Aursnes, mas o norueguês viu João Gonçalves negar-lhe o golo.

6' Após passe falhado de Kokçu, Bozeník rematou, mas este foi bloqueado por António Silva

3' Primeiro canto da partida pertence ao Boavista, cedido por Fredrik Aursnes.

Nem um minuto… Miguel Reisinho rasteira Rafa e foi amarelado por António Nobre. O médio chegou atrasado ao lance, não toca na bola e ‘varreu’ Rafa.

Início 1ª parte

O Benfica visita esta segunda-feira o Boavista, no jogo que encerra a 1.ª jornada da Liga Betclic e que tem apito inicial marcado para as 20h45. Consulte as escolhas iniciais de Petit e de Roger Schmidt para a partida no Bessa.Suplentes:Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi, Jurásek, João Neves, Kökçu, Di María, Rafa, Aursnes e Musa;Suplentes: