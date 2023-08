A exibição na segunda parte frente ao E. Amadora convenceu em definitivo Roger Schmidt, que vai colocar David Neres no onze frente ao Gil Vicente, sabe o Correio da Manhã.





O brasileiro, com duas assistências, foi decisivo no triunfo das águias frente aos tricolores. Ganhou o lugar a João Mário, que vai voltar à condição de suplente, algo que já tinha acontecido no encontro com o Boavista (derrota encarnada no Bessa).