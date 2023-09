O Sp. Braga não terá tarefa facilitada no seu regresso à fase de grupos da Champions 11 anos depois. Mas também já o sabia, pois partia do pote 3. O que lhe metia desde logo dois tubarões no grupo.

Adversários do Sp. Braga



O campeoníssimo Real Madrid (14 taças conquistadas) e o Nápoles, campeão italiano, são adversários de enorme nomeada com argumentos suficientes para terem pretensões a ficar nos dois primeiros lugares do grupo.









