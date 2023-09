Anatoliy Trubin deverá assumir a baliza do Benfica já no próximo jogo para o campeonato, no dia 16, com o Vizela. A intenção de Roger Schmidt, sabe o Mais Sport, é ter o guarda-redes ucraniano pronto para a abertura da Liga dos Campeões, com o Salzburgo, dia 20.



O técnico confia em Samuel Soares, titular nas últimas três jornadas, mas escolheu o reforço de 10 milhões de euros para dar à baliza a "nova energia" que deseja a longo prazo.









