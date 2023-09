Coates prepara maratona de jogos

Coates, defesa-central do Sporting, aproveitou o facto de ter ficado fora da convocatória da seleção uruguaia para fazer trabalho específico e preparar-se para uma maratona de seis jogos que começa já no domingo, com a receção ao Moreirense (20h30).









O capitão falhou o jogo-treino com o Mafra (triunfo por 4-0) para fazer gestão de esforço. Isto porque Rúben Amorim quer o experiente jogador, de 32 anos, na máxima força nesta fase crucial da temporada, com jogos de quatro em quatro dias, fruto da presença na Liga Europa.

Serão seis partidas de máxima importância, num ciclo que só termina com nova paragem para as seleções (Portugal recebe a Eslováquia no dia 13 de outubro). A série começa com o Moreirense, segue-se a visita ao Sturm Graz (Áustria, dia 21), a receção ao Rio Ave (24/09), o jogo fora com o Farense (1/10), antes de Atalanta (5/10) e Arouca (8/10) jogarem em Alvalade. Partidas que os leões acreditam poderem vencer para manter a liderança no campeonato, que partilham com Boavista e FC Porto, todos com 10 pontos.



A Team Spirit Football Consulting, empresa que tratou da vinda de Mathieu para o Sporting em 2017, reclama 2,6 milhões de euros ao clube relativos à comissão da referida transferência.



Pedro Gonçalves: "Gostava de voltar a ser o melhor marcador da Liga"



"Valorizo mais os troféus coletivos do que os individuais, mas gostava de voltar a ser o melhor marcador da Liga”, revelou Pedro Gonçalves no Crazyfast Challenge, uma ação promocional de uma marca desportiva. O jogador explicou ainda que os seus golos são “uma questão de treino”.



“Sempre me habituei a rematar mais em jeito do que em força”, disse, reconhecendo que o golo de letra de Nuno Santos foi melhor do que o seu chapéu frente ao Arsenal.