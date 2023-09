A Liga pediu e o Conselho de Disciplina (CD) da FPF acedeu: foi aberto um processo de inquérito ao apagão do VAR no jogo no Dragão entre FC Porto e Arouca (1-1), da 4.ª jornada do campeonato. Ao que o CM apurou, há sensivelmente uma semana que a Comissão de Instrutores (CI) da Liga trabalha no caso e deverá apresentar conclusões em breve.









Ver comentários