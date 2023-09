Paulo Sérgio quer Portimonense a trabalhar e correr mais do que o Benfica

O treinador do Portimonense disse este sábado que a sua equipa tem de trabalhar e correr mais do que o Benfica para conseguir um resultado positivo no jogo deste domingo, da sexta ronda da I Liga portuguesa de futebol.

"Não vou revelar [a estratégia], não vou facilitar a tarefa ao nosso adversário. Nós temos de conseguir correr mais do que eles - e o Benfica é uma equipa que corre muito e trabalha muito. Temos de trabalhar mais, temos de conseguir implementar no terreno aquilo que é o plano, a nossa prática semanal, para podermos equilibrar a contenda", declarou Paulo Sérgio, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

O treinador do Portimonense reconheceu que, "no um para um", a sua equipa leva "desvantagem", face aos "jogadores de elevadíssimo gabarito" dos 'encarnados', alguns deles "campeões do mundo".

"Para conseguir implementar as nossas ideias, nós temos, em primeiro lugar, de trabalhar mais, ser mais concentrados, querer mais do jogo, explorar cada metro do terreno como se não houvesse amanhã. Equilibrando nesse aspeto, estamos mais próximos de poder tirar algo de positivo da partida", reforçou.

Paulo Sérgio comentou a derrota caseira do Benfica na quarta-feira frente ao Salzburgo (2-0), na estreia na Liga dos Campeões, que considerou um "percalço" e não põe em causa a qualidade dos campeões nacionais.

"Jogou o jogo todo com 10 contra uma excelente equipa, com um modelo de jogo atrevido e jovens de qualidade. Não vi nenhum Benfica frágil na derrota que teve. Vejo um Benfica competentíssimo naquilo que tem sido o seu último ano com este treinador. Sabemos da qualidade do nosso oponente. Não precisamos de gastar mais adjetivos com isso", apontou.

Depois de ter somado o primeiro triunfo na Liga, na ronda anterior, em Guimarães (2-1), Paulo Sérgio salientou que é "sempre melhor trabalhar em cima de vitórias".

"Obviamente que ajuda em todos os aspetos, o que não nos pode também desfocar de coisas que precisamos de continuar a evoluir. A sequência de resultados dá indicações de que, enquanto equipa, estamos a crescer e isso, obviamente, satisfaz-nos, mas há muito caminho para percorrer", referiu.

Com uma equipa recheada de jovens - para alguns deles será a primeira vez que defrontam o Benfica -, o técnico do Portimonense reforçou que esse "é o processo normal" do projeto da SAD algarvia.

"Espero muito deles, que estejam inspirados. Porque trabalhar, sei que vão trabalhar muito. A equipa tem dado passos firmes nesse sentido. Mostrar coesão, mostrar determinação. E que a inspiração também os acompanhe. Amanhã [domingo], para muitos deles, será a primeira vez, o que espero é que seja uma primeira vez feliz", sublinhou.

O Portimonense, 15.º classificado, com cinco pontos, recebe no domingo o Benfica, quarto com 12, no Estádio Municipal de Portimão, às 18h00, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.