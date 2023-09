Viktor Gyokeres está em grande momento no Sporting e nem as queixas que sentiu durante o jogo da Liga Europa com o Sturm Graz (2-1) o fazem abrandar o ritmo.



O avançado sueco sentiu dores na zona do joelho esquerdo após o golo do empate, mas continuou em campo mesmo após se queixar. Chegado a Alcochete, o sueco de 25 anos foi avaliado pelo departamento médico, que não detetou qualquer problema físico.









