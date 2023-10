Yamal bate recorde antes de desarranjo intestinal

Aos 16 anos e 83 dias, Lamine Yamal passou a ser o jogador mais novo de sempre a ser titular num jogo da Liga dos Campeões. A noite do extremo do Barcelona frente ao FC Porto tinha tudo para ser memorável, mas ficou marcada por um momento insólito. Aos 71 minutos, o jovem deixou o relvado do Dragão e foi para o balneário. O motivo foi uma forte indisposição que resultou num desarranjo intestinal. A equipa técnica do Barça esperou que o jogador recuperasse (o que não aconteceu) e só o substituiu nove minutos depois, aos 80’.