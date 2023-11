O Newcastle, clube da Liga inglesa, tem mantido sob observação o defesa Osmane Diomande e, segundo afirma a imprensa britânica, pondera avançar com uma proposta junto do Sporting no valor aproximado de 65 milhões de euros.



As boas exibições do jogador nesta época estão a impressionar os responsáveis dos magpies, que têm um problema para resolver no eixo da defesa devido à lesão de longa duração do central holandês Sven Botman.









