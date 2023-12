O Benfica está decidido a reforçar a frente de ataque no mercado de janeiro com um avançado de créditos firmados. Mas para isso, sabe o Mais Sport, será preciso vender primeiro um atacante do plantel, de modo a financiar a operação. Isto porque a má campanha na Champions, com uma quebra acentuada nas receitas, retirou músculo financeiro à SAD.









