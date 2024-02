Rúben Amorim continua a subir nas preferências dos portugueses como melhor treinador da Liga. De acordo com os resultados de uma sondagem da empresa especializada Intercampus para o Correio da Manhã e a CMTV, o treinador do Sporting recolhe agora 43,1% das escolhas. E arrasa os homólogos do FC Porto, Benfica e Sp.









Ver comentários