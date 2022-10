50 adeptos do Marselha retidos após desacatos numa estação de serviço da A1

Um grupo de meia centena de adeptos do Marselha, que fizeram a viagem desde França em autocarro, foram na manhã desta quarta-feira retidos pela PSP junto à saída da A1 para o IC2, em Loures, e levados para as instalações do Corpo de Intervenção, na Ajuda, para serem todos identificados.

O grupo terá provocado desacatos numa estação de serviço da A1.

Durante a noite de terça-feira já haviam sido identificados 150 adeptos do Marselha – e outros 50 do Sporting – que se preparavam para confrontos na cidade de Lisboa.

O Sporting recebe esta noite o Marselha em jogo para a Liga dos Campeões.