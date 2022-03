58 engenhos pirotécnicos valem multa pesada ao Sporting

Após ter reunido na sexta-feira, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol publicou este sábado os castigos referentes ao clássico da Taça de Portugal, disputado quarta-feira, em Alvalade: num manancial de multas, destaque para os 3.570 euros com que o Sporting foi punido pela entrada e deflagração de material pirotécnico, não só dos seus adeptos, como também dos fãs portistas.Por serem organizador do jogo, os verdes e brancos são responsáveis pela revista e entrada de materais proibidos. Neste caso, os seus adeptos foram 'apanhados' com 18 tochas, 13 potes de fumo, 10 petardos e 5 flash lights; os dos azuis e brancos utilizaram 6 petardos mais 6 flash lights. No total, 58 engenhos - as imagens, essas, pode recordar aqui Não ficam por aqui as punições ao Sporting por comportamento incorreto do seu público, uma vez que as ofensas a Pinto da Costa, os cânticos contra os adeptos rivais e ainda as tarjas exibidas no topo Sul, pelas claques dos leões, precipitam uma multa de 1.530 euros, que sobe o 'bolo' para os 5.100 - fora as multas assessórias por cartões amarelos.Este tipo de comportamento incorreto do público também valeu a abertura de um processo disciplinar, lê-se no documento publicado pelo CD.