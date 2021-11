Cerca de 60 mil pessoas são esperadas este domingo no Estádio da Luz para apoiar a seleção portuguesa a garantir a qualificação direta para a fase final do Mundial do Qatar, que se realiza daqui a um ano. O recinto tem lotação esgotada, e será com casa cheia que Cristiano Ronaldo e companhia irão tentar vencer a Sérvia, num duelo em que o empate também serve às aspirações lusas.