"80 mil euros em notas de 500": Ex-jogador confirma ter sido aliciado para perder com Benfica

do campeonato na época 2015/2016."Fui sozinho. Ele pediu para eu guardar o telemóvel no banco de passageiros do carro dele", explica o ex-jogador. "Disse que tinha uma proposta para me fazer de 80 mil euros em notas de 500 para eu levar um cartão amarelo na primeira parte do jogo e fazer um penálti na segunda parte para ser expulso", explica Lionn perante o coletivo de juizes. O antigo jogador refere ainda que falou com Cassio e Marcelo, que lhe teriam confirmado terem estado também em contacto com Boaventura.Por sua vez o arguido pediu ao colectivo para voltar a falar. "Eu não tenho nada para esconder, senhor juiz. Quero que se faça justiça, estou metido no meio de uma mentira", disse o arguido.Durante a sessão, a defesa pediu a suspensão do processo penal, mas coletivo considerou não existirem fundamentos. O advogado de Boaventura fez ainda um requerimento para a audição de Miguel Ribeiro, antigo diretor do Rio Ave, e de Antonio Campos, anterior presidente do clube, pedido que foi também indeferido pelos magistrados. "Interrogar pessoas que não falaram com o arguido não se afigura necessário", explicou o juiz presidente.