O FC Porto já beneficiou de 15 penáltis em 30 jornadas do campeonato, o que dá uma média de um castigo máximo a seu favor a cada 180 minutos de jogo.Os dragões são a equipa da Liga que tiveram mais grandes penalidades, com quase o dobro do 2º classificado nesta lista (o Santa Clara tem 8). O que não impediu que os portistas reclamassem três penáltis não assinalados em casa do Moreirense (jogo que empataram ...