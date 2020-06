"A equipa precisava de limpar a cabeça": Rúben Amorim faz antevisão do jogo frente ao Guimarães

"A equipa precisava de algum tempo para limpar a cabeça e, nesse aspeto, esta paragem também foi uma vantagem", admitiu esta quarta-feira Rúben Amorim, na antevisão do jogo desta quinta-feira (21h15), com o Vitória de Guimarães.A paragem de quase três meses foi benéfica, mas também atípica, no entender do treinador do Sporting: "Deu tempo para ver como funcionava o clube e conhecer jogadores, fazer trabalho específico com jovens da formação que precisam de adaptação mais rápida do que estávamos à espera.A equipa evolui também com os jogos e esta equipa precisa de jogos para ver em que ponto é que está." Por isso, confessa estar ansioso e entusiasmado com o regresso à competição.A Liga vai ter um curto intervalo entre os jogos, mas Amorim recusa falar em cuidados suplementares. "Não me preocupam esse tipo de situações, até porque o calendário não me parece muito diferente de outras situações.É difícil falar sobre o futuro quando há tantas incertezas e nem sabemos como é que os jogadores vão reagir à fadiga do primeiro jogo", explicou o ex-técnico do Sp. Braga, que tem apenas um jogo (vitória por 2-0 sobre o Desp. Aves) no comando dos leões.Jogar em Guimarães à porta fechada não é para o treinador leonino uma vantagem: "Preferia jogar com o estádio cheio, mesmo que fosse só com adeptos do V. Guimarães. O ambiente faz parte do futebol." Quanto ao que se passará dentro das quatro linhas, afirma: "Os jogadores fizeram isto [jogar com contacto] a vida toda e vai ser tudo igual. O que pode mudar é a imagem do jogo sem público.""O Matheus Nunes vai pagar uma casa à mãe e ajudar a família. Só tem de se preocupar com isso e em ajudar o Sporting dentro de campo", disse ontem Rúben Amorim, a propósito das declarações de Frederico Varandas.O presidente dos leões afirmou que uma futura venda de Matheus Nunes pagaria a contratação do técnico ao Sp. Braga.Wendel continua a ser um dos jogadores mais cobiçados do Sporting. A ‘Gazzetta dello Sport’ avançou ontem que o Nápoles vê o médio brasileiro como um bom substituto do compatriota Allan, que não deve renovar contrato.A capacidade técnica e o valor do jogador dos leões, a rondar os 10 milhões de euros, agradam à formação italiana.